Leoni frustati al circo, manifestazione animalista domani a Licola: “Mai più show con animali a Napoli” Flash mob animalista alle ore 19,45 di venerdì 27 dicembre. In piazza Borrelli e Rizzi. Gaeta: “Stop ai circhi con animali in tutta Napoli” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un frame del video registrato durante lo spettacolo al circo M. Orfei

Manifestazione animalista domani a Licola, all'ingresso del circo M.Orfei, nei pressi di Acquaflash, per protestare dopo le immagini del leoni frustrati durante uno spettacolo pubblicate in un video di denuncia dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs). Il flash mobè stato annunciato per le ore 19,45 di domani, venerdì 27 dicembre 2024 dalle associazioni animaliste e dai cittadini. Insieme al deputato Borrelli, che ha ricevuto e pubblicato il video integrale dell’accaduto, saranno presenti la consigliera regionale Roberta Gaeta, l’animalista Enrico Rizzi, Giovanni Sabatino dei Verdi di Giugliano, tra i promotori, e Rosario Pugliese dell'esecutivo regionale di Europa Verde.

“Non sono più tollerabili torture e maltrattamenti ai danni degli animali nei circhi – ha sottolineato Borrelli – è inaccettabile che ancora oggi si debba assistere a scene del genere che nulla hanno a che fare con l’intrattenimento e il divertimento”. I video risalgono al 23 dicembre scorso all’interno della struttura dove, nel corso del numero del domatore dei leoni, questi ultimi si sarebbero ribellati cercando di abbattere le barriere che li dividevano dal pubblico e subendo più volte colpi di frusta e di sgabello.

Il Circo ha diffuso un video in cui l'addestratore, respingendo le accuse di avere maltrattato gli animali, ha spiegato il motivo del suo comportamento durante lo spettacolo. "Purtroppo – ha detto – è successo che i due maschi erano in calore e per gelosia di una femmina si sono azzuffati. Ho dovuto fare il possibile per non farli picchiare tra loro, per difendere la loro salute soprattutto. Gli animali stanno benissimo, sono in piena salute, è già venuto il veterinario. Purtroppo sono cose che succedono, anche in natura".

La protesta degli animalisti a Licola

Intanto le polemiche non si placano. L'animalista Enrico Rizzi ha dichiarato a Borrelli:

“Trovo risibili le scuse addotte dal domatore sul fatto che i leoni maschi fossero in calore. Cosa evidentemente falsa, perché i maschi non vanno in calore. La triste verità è che il motivo principale dell’accaduto è il fortissimo stress a cui sono stati sottoposti i leoni, erano in troppi in un recinto così piccolo”.

Mentre la consigliera regionale Roberta Gaeta afferma:

“Proprio il 27 dicembre si terrà un incontro da me promosso tra una rappresentanza di associazioni animaliste e di alcuni cittadini, ivi compresa una delegazione di bambini, e l’amministrazione comunale di Napoli per formulare alcune proposte al fine di mettere in atto tutte le misure possibili finalizzate a evitare o almeno limitare la presenza di circhi con animali in città. Incontro programmato ancor prima che accadesse il grave episodio di Licola. Le uniche belve da temere sono quelle umane, capaci di perpetrare dolore e sofferenza ai danni di animali indifesi costretti a esibirsi in spettacoli ridicoli e crudeli”.