Camion si ribalta, di notte arrivano i ladri: 75enne arrestato col furgone pieno di carne Tre ladri sono stati sorpresi mentre rubavano carne da un camion che si era ribaltato nell’Avellinese; uno di loro, un 75enne, è stato arrestato.

A cura di Nico Falco

Avevano saputo dell'incidente e, una volta individuato in qualche modo il punto in cui il camion che si era ribaltato era stato parcheggiato in attesa di venire recuperato, si erano organizzati: con un'automobile e un furgone stavano rubando il carico di carne che era rimasto nel rimorchio. Ad interromperli, i carabinieri: uno dei ladri è stato arrestato mentre i complici, almeno in due, sono per il momento riusciti a dileguarsi di corsa nelle campagne.

L'intervento nella notte scorsa, a seguito di una segnalazione arrivata al 112: alcune persone, diceva la voce al telefono, stavano armeggiando intorno ad un camion parcheggiato a San Michele di Serino, in provincia di Avellino. Il veicolo è quello rimasto gravemente danneggiato nell'incidente di ieri, mercoledì 18 gennaio: intorno alle 13:40 il tir, che stava trasportando un carico di carne lungo il raccordo autostradale 2 di Avellino, era uscito di strada e si era ribaltato. Per recuperarlo erano dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Per via dell'impatto il mezzo pesante era ormai fuori uso, si era deciso quindi di parcheggiarlo mentre venivano ultimate le procedure per la rimozione e per il recupero del carico.

Stanotte, a seguito della segnalazione, una pattuglia della stazione di Serino ha raggiunto il camion e ha sorpreso i tre che stavano rubando la carne e la stavano caricando in un'automobile e in un furgone. All'arrivo dei militari i ladri hanno tentato la fuga; due di loro sono scappati tra le campagne e sono riusciti a far perdere le proprie tracce mentre il terzo è stato bloccato; si tratta di un 75enne del posto, che è stato arrestato per furto aggravato. La merce, recuperata, è stata restituita al proprietario. Sequestrati i due veicoli utilizzati per il furto e, nel corso dell'ispezione, i carabinieri hanno trovato degli elementi che potrebbero portare all'identificazione dei due fuggitivi nel giro di poche ore.