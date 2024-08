video suggerito

Camion rubato con 400 kg di amianto abbandonato nell’ex discarica a Pianura L’autocarro era stato rubato dalla provincia di Caserta. Ritrovato nell’ex discarica di Pianura dalla Polizia Locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un camion rubato pieno zeppo di lastre di amianto è stato ritrovato abbandonato all'interno dell'ex discarica di Pianura. Il mezzo, scomparso dalla provincia di Caserta negli scorsi giorni, era parcheggiato all'interno dell'ex discarica. A bordo c'erano circa 400 kg di amianto. Sulla vicenda indagano gli agenti dell'unità specialistica investigativa ambientale ed emergenze Sociali (I.A.E.S.), guidata dal Comandante Maggiore Gabriele Salomone, congiuntamente al personale della Unità Operativa Soccavo.

Acquisiti i filmati delle telecamere

Sono in corso indagini grazie anche alle telecamere presenti in zona per risalire agli autori del reato. Tra le ipotesi, a quanto apprende Fanpage.it, non si esclude che i responsabili possano aver rimosso le lastre dal tetto di qualche edificio, probabilmente nel Casertano, e, invece di smaltirle regolarmente con una ditta specializzata, previo un piano predisposto dall'Asl, le abbiano caricate sull'autocarro rubato e poi abbandonato. In questo modo, si sarebbero potuti risparmiare i costi di smaltimento.

Sequestrato carro e amianto, sarà smaltito dal Comune

L'operazione rientra nell’ambito delle attività intraprese dalla Polizia Locale di Napoli volte alla repressione ed al contrasto dei reati ambientali. Sia l’autocarro che i rifiuti in esso contenuti sono stati sequestrati penalmente dagli uomini della Polizia Locale che ha provveduto anche a far mettere in sicurezza l’amianto a mezzo di una ditta specializzata, per evitare danni alla salute pubblica, considerando la concreta possibilità di dispersione nell' ambiente circostante delle fibre di amianto. Il tutto nell'attesa di procedere al regolare smaltimento, che avverrà, purtroppo, a carico dei contribuenti.