Napoli, furgone abbandonato con 2 tonnellate di amianto e rifiuti in piena città: aveva targa polacca Un furgone pieno di amianto scoperto a Soccavo: sequestrato dalla Polizia Locale di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un furgone abbandonato pieno di amianto e rifiuti e in parte anche incendiato è stato ritrovato a Napoli dalla Polizia Locale. Il mezzo, peraltro, aveva anche la targa polacca. Tutto il materiale è stato sequestrato. Si tratta di una operazione congiunta condotta con l'Unità Operativa Soccavo e l'Unità Operativa IAES (Investigativa centrale, Ambientale, Emergenze Sociali e minori), messa a segno ieri, venerdì 13 giugno 2025. I caschi bianchi sono intervenuti a seguito di un esposto.

Il furgone scoperto a Soccavo: dentro 2 tonnellate di rifiuti

Personale delle due unità operative, coordinato da ufficiali specializzati dei due reparti, hanno scoperto in un piazzale in via Berenice, nel territorio di Soccavo, nell'area occidentale di Napoli, un furgone cassonato con targa estera (polacca), in evidente stato di abbandono e parzialmente incendiato. All'interno il mezzo conteneva numerose lastre di amianto ed altro materiale di risulta e rifiuti di vario genere, per una quantità stimata di circa due tonnellate.

La Polizia Locale è riuscita ad identificare l’utilizzatore del veicolo, che è risultato essere un soggetto già noto alla Polizia Locale poiché più volte sorpreso a svolgere abusivamente l’attività di "pulizia cantinole, e recupero metalli". L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, mentre il furgone contenente l' amianto è stato sottoposto a sequestro ed affidato allo stesso in custodia giudiziaria. Contestualmente si rinveniva e si provvedeva alla rimozione di un ulteriore veicolo, in evidente stato di abbandono, collocato sulla pubblica via a pochi metri di distanza dal furgone posto sotto sequestro.