Camion di pomodori va a fuoco sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, grosso incendio a Sarno

Foto da FB (Salvatore CaldarellI)

Un camion carico di pomodori pelati si è incendiato sull'Autostrada A30 Caserta-Salerno, all'altezza dell'uscita di Sarno, in provincia di Salerno. Il grosso tir che era pieno di conserve ha preso fuoco ed in poco tempo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Una densa nube di fumo nero e acre si è levata in cielo, visibile a diversi chilometri di distanza. L'incendio ha causato grossi disagi al traffico, con lunghe code e rallentamenti. Immediato l'intervento dei soccorsi.

Tir di pomodori in fiamme a Sarno

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del locale distaccamento e le forze dell'ordine, oltre al personale degli ausiliari del traffico di Autostrade per l'Italia spa che gestisce l'arteria stradale. I pompieri non hanno perso tempo ed hanno avviato subito le operazioni di messa in sicurezza dell'area, che è stata interdetta alla circolazione per consentire le operazioni di spegnimento. Ancora da chiarire l'origine del rogo che non si esclude possa essere legato ad un guasto tecnico.

Caos traffico sull'A30

Non sono insoliti purtroppo incendi di veicoli causati da malfunzionamenti. Guasti che si ripetono soprattutto d'estate a causa delle alte temperature che possono agevolare il propagarsi delle fiamme e l'innesco di incendi. Al momento, sembra che non ci siano stati feriti. Solo danni al mezzo di trasporto e lo spavento di automobilisti e abitanti della zona che hanno assistito all'incendio del camion. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso ed acquisito le prime testimonianze per chiarire cosa sia avvenuto e ricostruire l'esatta dinamica dell'incendio. Ma bisognerà aspettare la perizia tecnica per avere maggiori elementi.