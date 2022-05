“Camere nascoste”, il romanzo di Angela Marino apre la kermesse ‘Buona la prima’ alla I Municipalità La presentazione del libro “Camere nascoste” di Angela Marino si terrà il giorno 6 maggio, alle ore 17,00, presso In Arte Vesuvio in Piazza Nazario Sauro 23.

A cura di Redazione Napoli

L’autrice, Angela Marino

Sarà "Camere nascoste", il romanzo d'esordio della giornalista Angela Marino, ad aprire la rassegna culturale "Buona la prima" alla I Municipalità di Chiaia – San Ferdinando – Posillipo. Si tratta del primo di una serie di eventi proposti dalla commissione Cultura e Turismo del parlamentino di Santa Maria degli Angeli. Il progetto prevede la presentazione itinerante di artisti (scrittori, pittori, fotografi, musicisti) originari della Municipalità, nel quartiere dove risiedono. Si parte con la presentazione del libro "Camere nascoste" della scrittrice e giornalista di Fanpage.it Angela Marino, che si terrà il giorno 6 maggio, alle ore 17,00, presso In Arte Vesuvio in Piazza Nazario Sauro 23.

A Chiaia la kermesse per valorizzare i giovani talenti

L’intento è di associare luoghi di prestigio della I Municipalità (Posillipo – Chiaia – San Ferdinando) con artisti di talento (scrittori, pittori, musicisti, fotografi) abitanti in tali quartieri. Ogni evento sarà itinerante utilizzando aree, chiese, circoli culturali, gallerie d'arte presenti sul territorio della I Municipalità. Nel primo incontro ci sarà la presentazione del libro "Camere nascoste" di Angela Marino, giornalista e scrittrice, cronista con una lunga esperienza di cronaca nera.

"Camere nascoste", il primo romanzo di Angela Marino

Il suo noir, trasla una storia vera accaduta nel nord Italia nella nostra città, sotto forma di romanzo. L'autrice scandaglia, con una lente priva di pregiudizi, gli abissi nei quali persone "normali", non appartenenti al mondo della criminalità, possono cadere, in un vortice inarrestabile, dai risvolti che lasciano il lettore senza fiato. Un libro dai due piani di lettura: una storia raccontata, di un femminicidio e un'analisi introspettiva sulle differenze che caratterizzano le persone con un io sociale, convenzionale e un io interiore privo di regole e freni inibitori, libero di far affiorare gli istinti più primordiali.