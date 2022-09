Calci, pugni e colpi di bottiglia: rissa a Lauro, un giovane in ospedale ferito alla testa Rissa tra giovani a Lauro, nell’Avellinese: calci, pugni e colpi di bottiglia, poi scappano all’arrivo della polizia. Uno di loro è finito in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una violenta rissa per futili motivi, con calci, pugni e colpi di bottiglia, l'arrivo della polizia che disperde i giovani e uno di loro che finisce in ospedale con ferite alla testa. Questo l'assurdo bilancio di una notte di follia a Lauro, in provincia di Avellino: ma non c'è voluto molto nella cittadina irpina, che si trova a ridosso delle pendici settentrionali del Vesuvio nella "cintura laurina" che divide la provincia di Avellino da quella di Napoli, a risalire a tutti i responsabili, che ora si sono visti notificare dalla Procura della Repubblica una denuncia per rissa.

Prima gli insulti, poi la rissa: spunta anche un coltello

La vicenda è accaduta giovedì scorso, nella piazza principale di Lauro, luogo di ritrovo di giovani e meno giovani. Qui, un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 21 anni, ha scatenato una rissa per futili motivi che in breve tempo è degenerata. Dopo le prime offese verbali da una parte e dall'altra, si è passati allo scontro fisico: qualche spintone, poi calci e pugni finché non è spuntato un coltello prima e una bottiglia di vetro poi. Quest'ultima è stata spaccata sulla testa di uno dei partecipanti, che è rimasto vistosamente ferito. Nel frattempo, i passanti hanno chiamato le forze dell'ordine segnalando la rissa, e poco dopo sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia locale sul posto.

La fuga e le indagini

Alla loro vista, i giovani si sono dileguati, lasciando solo il giovane ferito: soccorso, il ragazzo è stato portato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per le cure del caso. Se la caverà con otto giorni di prognosi causati da una ferita lacero-contusa alla testa. Le indagini degli inquirenti hanno permesso di risalire rapidamente a tutti i partecipanti, sia tramite le parole dei testimoni presenti in piazza al momento della rissa sia tramite le videocamere di sorveglianza della zona: nelle scorse ore, per loro è arrivata la denuncia a piede libero con l'accusa di rissa da parte della Procura della Repubblica di Avellino, competente per il territorio di Lauro.