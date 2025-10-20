Caivano, tre ragazzini in classe con i coltelli: arrivano i carabinieri nella scuola del Parco Verde

Nella mattinata di sabato, i carabinieri sono intervenuti nell’istituto superiore Morano, al Parco Verde di Caivano: tre ragazzini tra i 13 e i 14 anni si erano presentati a scuola con dei coltelli.

Si sono presentati in classe con dei coltelli, come fossero penne e quaderni indispensabili per svolgere l'attività scolastica quotidiana: accade all'istituto superiore Morano, al Parco Verde, complesso di edilizia popolare di Caivano tristemente noto alle cronache. Sabato scorso, 18 ottobre, su segnalazione della dirigente scolastica, nell'istituto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia: tre ragazzini – due hanno 13 anni, il terzo ne ha 14 – sono stati trovati in possesso di tre coltelli. I militari dell'Arma, dopo aver sequestrato le armi, hanno proceduto a segnalare i tre ragazzini alla Procura per i Minorenni di Napoli; i tre studenti sono stati poi riaffidati alle rispettive famiglie, mentre i coltelli sono stati sequestrati dai carabinieri.

La settimana scorsa trovato un coltello in una scuola media a Napoli

Quanto accaduto nell'istituto superiore di Caivano arriva soltanto a pochi giorni di distanza da un episodio analogo occorso in una scuola media di Napoli. Qualche giorno fa, infatti, all'Istituto Comprensivo 35° Scudillo Carafa Salvemini, nella sede di Miano, quartiere della periferia Nord del capoluogo campano, una docente ha trovato un coltello nascosto nella cassetta di un wc nel bagno dei maschi. Anche in quella occasione, a scuola sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato l'arma e hanno avviato le indagini del caso per fare piena luce sulla vicenda.