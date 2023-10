Caivano, raid al campo rom: colpi sparati contro le baracche dove vivono famiglie con bimbi Raid al campo rom di via Provinciale Cinquevie a Caivano. Colpita anche una baracca dove vive una famiglia. I bimbi stavano guardando la tv.

A cura di Pierluigi Frattasi

Raffica di colpi esplosi ieri sera a Caivano contro il campo rom. Sconosciuti si sono avvicinati al campo nomadi ed hanno sparato diversi proiettili contro le baracche. Almeno 9 i bossoli ritrovati. Alcuni proiettili hanno raggiunto anche un container dove in quel momento si trovava una famiglia con i bimbi che stavano guardando la televisione. La stesa è avvenuta attorno alle ore 22,10 circa di ieri sera, sabato 30 settembre 2023.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Caivano e i militari dell'Esercito impegnati nella zona della Terra dei Fuochi. I carabinieri sono stati allertati da una chiamata al 112 per colpi d’arma da fuoco. Il raid ha colpito il campo rom che si trova in via Strada Provinciale Cinquevie.

Da una prima sommaria ricostruzione e per cause in corso di accertamento ignoti esplodevano diversi colpi. I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 9 bossoli calibro 9 all’altezza dell’ingresso del campo. Rinvenuti 2 fori nel muro di cinta che delimita il campo, 3 fori in un modulo abitativo occupato da una famiglia e 1 foro in un modulo in quel memento vuoto. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel comprendere la matrice del gesto e individuare i responsabili.