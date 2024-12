Caivano, sgominata banda di rapinatori e truffatori che terrorizzava anziani in tutt’Italia

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Blitz a sorpresa dei carabinieri a Caivano. I militari dell'Arma hanno sgominato una banda di rapinatori e truffatori che agiva in tutt'Italia. Nel mirino soprattutto gli anziani, che venivano adescati approfittando della loro buona fede e derubati dei loro averi. L'operazione dei carabinieri è scattata alle prime luci dell'alba di oggi, martedì 3 dicembre 2024, nel comune che si trova nell'hinterland a nord di Napoli. Sul posto i carabinieri della compagnia di Caivano che stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli Nord, su richiesta della locale procura, a carico di 15 persone.

Blitz dei carabinieri a Caivano: 15 misure cautelari

Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, estorsioni e truffe ai danni di anziani. Reati commessi in tutto il territorio d’Italia. La misura cautelare coercitiva, nello specifico, ha disposto il carcere per otto indagati, per altri quattro gli arresti domiciliari e per gli ultimi tre destinatari della misura l'obbligo di dimora. Ulteriori informazioni saranno fornire durante una conferenza stampa programmata per le 10,30, presso la sala convegni della procura di Napoli Nord.