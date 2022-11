Cagnolino investito a Cesarano (Tramonti): salvato dai volontari de “I Colibrì” Un cagnolino investito a Cesarano, vicino Tramonti: i volontari de “I Colibrì” lo salvano prima che venisse investito di nuovo. Affidato all’Asl per le cure.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cagnolino investito a Cesarano

Un cagnolino è stato investito a Cesarano vicino Tramonti, in provincia di Salerno. Fondamentale però l'aiuto dei volontari dell'associazione "I Colibrì", che sono intervenuti prima che il povero quadrupede, ferito e in mezzo alla carreggiata, venisse investito da un'altra automobile. Il cagnolino è stato poi portato presso il centro di emergenza veterinaria dell'Asl di Nocera, dove è stato affidato alle cure della dottoressa Rossana Pepe.

Solo per caso il povero cagnolino ha avuto in salvo la vita: i volontari de "I Colibrì" si sono trovati infatti a passare durante il pattugliamento in località Cesarano, notando il povero cane visibilmente ferito in mezzo alla carreggiata, dove continuavano a transitare altre automobili. Immediatamente, i volontari si sono messi all'opera: il cagnolino è stato soccorso e messo in auto, per poi essere portato nella vicina Nocera dove è stato affidato alle cure dei medici veterinari dell'Asl. Se la caverà, seppur con un fortissimo spavento. Non è chiaro se si trattasse di un randagio oppure se si fosse allontanato da qualche abitazione. Fondamentale sarà sapere se il povero cagnolino sia provvisto di microchip: in quel caso, le forze dell'ordine potranno risalire agevolmente al proprietario e riaffidarlo a lui. Altrimenti, con ogni probabilità finirà in canile, in attesa di qualcuno che lo prenda in adozione. Se ne saprà di più nelle prossime ore: ignaro, invece, chi lo abbia investito. Anche se con ogni probabilità potrebbe essersi trattato di qualcuno che non si sia neppure reso conto di averlo colpito, andando così via senza prestare soccorso.