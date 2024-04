video suggerito

Cadono calcinacci dal Palazzo delle Poste, feriti due passanti in piazza Matteotti Due persone sono state colpite da frammenti caduti dal Palazzo delle Poste, a Napoli; le loro condizioni non sono preoccupanti. Verifiche in corso.

A cura di Nico Falco

Il Palazzo delle Poste, immagine di repertorio

Due persone sono rimaste ferite, in modo lieve, nella mattinata di oggi, 5 aprile, in piazza Matteotti, nel centro di Napoli: sono state colpite da alcuni calcinacci che si sono staccati dal Palazzo delle Poste. L'incidente è avvenuto intorno alle 10; i frammenti, è stato accertato, si sono staccati dall'ultimo piano dell'edificio. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, sono state avviate le verifiche sulla facciata del palazzo.

Le condizioni dei due feriti non sono preoccupanti: per loro non si è reso necessario il trasporto in ospedale, sono stati medicati sul posto dall'equipaggio del 118 fatto arrivare a seguito dell'incidente. Il tratto di strada è stato temporaneamente transennato per permettere le operazioni di verifica e di messa in sicurezza; è possibile che i frammenti si siano staccati anche perché indeboliti dal vento forte che nei giorni scorsi si è abbattuto sulla città.