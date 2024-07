video suggerito

Cadono calcinacci sui tavoli di un ristorante sul lungomare di Pozzuoli: ferita una donna La donna è stata portata in ospedale, ma non ha riportato ferite gravi. Sul posto i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nella serata di oggi, lunedì 8 giugno, sul lungomare di Pozzuoli: da quanto apprende Fanpage.it, alcuni calcinacci sono caduti dal balcone di un'abitazione e hanno, tra le altre cose, colpito i tavoli di un ristorante: ferita una donna che stava mangiando. Il crollo si è verificato in corso Umberto I: la donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al locale ospedale Santa Maria delle Grazie; fortunatamente, non ha riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e, di concerto con i vigili del fuoco, che svolgeranno le valutazioni tecniche, dovranno stabilire le cause del crollo e individuare eventuali responsabilità.

Soltanto pochi giorni fa, su un altro lungomare, quello di Napoli, una vicenda analoga: alcuni calcinacci sono caduti sui tavolini all'aperto di un ristorante in via Partenope. Fortunatamente, l'incidente non ha avuto nessuna conseguenza sugli avventori del locale che in quel momento stavano cenando e che hanno avuto soltanto un grande spavento.