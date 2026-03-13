Cade nel vuoto mentre lavora, morto operaio di 27 anni nel Casertano

Un incidente sul lavoro mortale, l'ennesimo in Campania, si è verificato nella provincia di Caserta: un operaio di 27 anni è morto dopo essere precipitato da un palazzo nel quale stava eseguendo lavori di ristrutturazione. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 12 marzo, a San Marcellino: stando a quanto si apprende, il 27enne – un operaio straniero del quale non sono ancora note le generalità – stava eseguendo lavori di ristrutturazione in un edificio fatiscente in corso Italia quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto da un'altezza di circa 15 metri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 27enne. La salma dell'operaio è stata portata all'istituto di Medicina Legale dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, nella provincia di Napoli, dove nei prossimi giorni, come da prassi in questi casi, sarà eseguita l'autopsia. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente mortale sul lavoro e per individuare eventuali irregolarità nel cantiere presso il quale il 27enne lavorava.