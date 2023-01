Cade nel camino acceso, donna muore ustionata a Paestum La vittima è una 86enne, che viveva da sola in casa: a scoprire il corpo sono stati alcuni nipoti, che erano andati a far visita alla donna.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia di Capodanno a Capaccio Paestum, nella provincia di Salerno, dove una donna di 86 anni è morta ustionata dopo essere scivolata nel camino acceso. La tragedia si è consumata nell'abitazione dove l'anziana, rimasta vedova, viveva da sola, in località Scagliati: da quanto si apprende, la 86enne era appena rientrata in casa dopo aver pranzato a casa di alcuni parenti per festeggiare il Capodanno; una volta nell'abitazione, probabilmente a causa di un malore, la donna è scivolata ed è caduta nel camino acceso.

Il corpo della donna trovato dai nipoti

A trovare il corpo della 86enne sono stati alcuni nipoti, che sono andati a farle visita e che, allarmati per l'assenza di risposta da parte dell'anziana parente, hanno deciso di entrare in casa. Una volta nell'abitazione, i nipoti si sono ritrovati davanti il corpo quasi carbonizzato della donna, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, che risulta ancora poco chiara; l'ipotesi più accreditata, ad ogni modo, è che la morte dell'86enne sarebbe stata causata da un fatale incidente domestico.