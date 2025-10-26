Cade in un dirupo profondo 10 metri, donna salvata dai vigili del fuoco e portata in ospedale nel Casertano

napoli
La vicenda arriva da Carinola, nella provincia di Caserta, dove una donna è stata salvata grazie all’intervento dei vigili del fuoco, dopo essere precipitata in un dirupo per 10 metri.
A cura di Valerio Papadia
La donna soccorsa dai vigili del fuoco a Carinola
Sono stati momenti di grande paura per le sorti di una donna che, nel pomeriggio di ieri, a Carinola, nella provincia di Caserta, è caduta in un dirupo profondo 10 metri. Le cause dell'incidente non sono ancora note ma la donna, mentre stava percorrendo un sentiero, in località Croce di Carinola, è precipitata nel dirupo: sul posto si è reso così necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, nella fattispecie di una squadra del distaccamento di Teano.

La donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118

Arrivati sul posto, in un sentiero raggiungibile da corso Vittorio Emanuele, i vigili del fuoco hanno utilizzato le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), grazie alle quali sono riuscite a raggiungere la donna nella profondità del dirupo e sono riusciti a recuperarla, traendola così in salvo. La malcapitata, una volta riportata in una condizione di sicurezza, è stata poi affidata alle cure del personale sanitario del 118 di Mondragone, nel frattempo giunto sul posto, che le ha prestato le prime cure e ha poi proceduto al trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti più approfonditi; la donna non dovrebbe aver riportato, a ogni modo, gravi ferite.

