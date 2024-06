video suggerito

Cade dallo scooter dopo un incidente e viene investito da un camion: Francesco Pontone muore a 17 anni L'incidente a Cava de' Tirreni, nel Salernitano: l'autista del camion non si sarebbe accorto della presenza del 17enne sull'asfalto, caduto dallo scooter dopo un precedente incidente.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale, nella tarda serata di ieri, lunedì 17 giugno, a Cava de' Tirreni, nella provincia di Salerno: Francesco Pontone, un ragazzo di 17 anni residente nella vicina Castel San Giorgio, è morto in seguito all'incidente. Stando a una prima ricostruzione, il 17enne si trovava, come passeggero, a bordo di uno scooter, guidata da un amico quando, in via XV Luglio, nei pressi della stazione ferroviaria di Cava, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'automobile; Francesco Pontone è caduto sull'asfalto e, in quel momento, sarebbe stato investito da un camion, il cui conducente non si sarebbe accorto della sua presenza.

Il 17enne è stato soccorso dai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso; illeso, invece, l'amico del 17enne che era alla guida dello scooter. Sul posto sono sopraggiunte anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

Il cordoglio per la morte di Francesco Pontone

Sono stati tanti i messaggi che sono comparsi sui social quando la notizia della morte di Francesco Pantone – 17enne appassionato di calcio, che praticava anche – si è diffusa. Vincenzo Servalli, sindaco di Cava de' Tirreni, teatro dell'incidente, ha dichiarato:

Il tragico incidente in cui ha perso la vita il giovane Francesco nella serata di lunedì scorso, ha scosso l'intera città di Cava de' Tirreni. Mai vorremmo piangere la perdita di un giovane nel fiore degli anni, ma la vita purtroppo ci sottopone a prove terribili. In momenti come questi non resta che stringersi intorno ai genitori e familiari di Francesco a cui rivolgo le mie condoglianze personali e di tutta l'Amministrazione comunale

Anche Paola Lanzara, sindaca di Castel San Giorgio, dove Francesco Pantone viveva e dove era molto conosciuto, ha affidato ai social un messaggio di cordoglio:

Oggi Castel San Giorgio piange un nuovo angelo. Una giovane vita spezzata nel fiore degli anni. Distrutti dal dolore e con il cuore straziato, esprimiamo tutto il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ai familiari per l'immane perdita