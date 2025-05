video suggerito

Cade dalla scala, morto operaio di 60 anni: tragedia a Scafati Un 60enne è deceduto in un cantiere edile di via Don Angelo Pagano, a Scafati (Salerno); sarebbe caduto da una scala mentre era al lavoro. Sul posto, i carabinieri. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un operaio di 60 anni è deceduto nella mattinata di oggi, 19 maggio, a seguito di un incidente sul lavoro: stando alle ricostruzioni sarebbe caduto da una scala mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione di uno stabile. La tragedia si è consumata in via Don Angelo Pagano, a Scafati, in provincia di Salerno. Nonostante gli immediati soccorsi non è stato possibile salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso e l'avvio delle indagini.

L'incidente è avvenuto all'interno di un cantiere edile, la dinamica è ancora in fase di definizione. Il sessantenne avrebbe perso l'equilibrio mentre era sulla scala e sarebbe caduto, sbattendo rovinosamente al suolo; sarebbe deceduto sul colpo. I militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e, parallelamente, come da prassi in questi casi, sono in corso verifiche sul cantiere e sulla posizione lavorativa della vittima.