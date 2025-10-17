Cade dal tetto di un capannone a Mugnano, morto operaio di 63 anni

Un 63enne è morto questo pomeriggio dopo un incidente sul lavoro a Mugnano (Napoli): sarebbe caduto dal tetto di un capannone. Indaga la Polizia di Stato.

Sarebbe caduto dal tetto di un capannone mentre era impegnato in lavori edili. Ricostruzione ancora in corso, per il decesso di un operaio di 63 anni, arrivato in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli e deceduto poco dopo. L'uomo, stando a quanto fino ad ora emerso, nel primo pomeriggio di oggi, 17 ottobre, era al lavoro a Mugnano, in provincia di Napoli, ed era salito sul tetto di un capannone; a quel punto è possibile che abbia perso l'equilibrio, rovinando al suolo dopo un volo di sette metri.

Immediatamente soccorso, l'uomo è stato trasportato al Cardarelli ma non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente, in via Pietro Nenni, a Mugnano, è intervenuta la Polizia di Stato del commissariato di Giugliano; le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica; parallelamente, sono in corso accertamenti per verificare l'inquadramento lavorativo della vittima e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali.