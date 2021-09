Cade da un’impalcatura mentre lavora: morto un operaio di 70 anni a Marano La vittima si chiamava Antonio Vasta e aveva 70 anni. Questa mattina stava effettuando alcuni lavori all’esterno di una villetta nel cosiddetto Parco delle Rondini di Marano, nella provincia di Napoli, quando è improvvisamente caduto dall’impalcatura sulla quale si trovava, precipitando nel vuoto: inutili i soccorsi per il 70enne.

A cura di Valerio Papadia

Ennesimo incidente sul lavoro, ennesima vittima nel Napoletano: Antonio Vasto, operaio di 70 anni, è purtroppo deceduto questa mattina a Marano mentre stava lavorando. Stando a quanto si apprende, il 70enne stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione all'esterno di una villetta nel cosiddetto Parco delle Rondini quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è caduto dall'impalcatura sulla quale si trovava, precipitando con violenza al suolo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio: troppo gravi le ferite riportate nella caduta. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità nella morte del 70enne.

Incidente sul lavoro a Salerno: grave un operaio

A Salerno, un operaio di 60 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona: un tubo del gas è improvvisamente esploso nel cantiere nel quale stava lavorando. L'uomo – A.F. le sue iniziali, residente a Corbara – è stato investito dall'esplosione: secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato lui a tranciare per errore il tubo del gas. Soccorso dal 118, il 60enne è stato portato d'urgenza al Ruggi, dove è stato stabilizzato: probabilmente nelle prossime ore sarà trasferito in un Centro Grandi Ustionati, verosimilmente al Cardarelli di Napoli. Anche in questo caso i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per determinare eventuali responsabilità.