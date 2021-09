Esplode tubo del gas nel cantiere a Salerno, operaio investito dalle fiamme: è grave Un operaio 60enne è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da una esplosione nel cantiere dove era al lavoro; avrebbe tranciato un tubo del gas mentre si occupava di scavi per un guasto idrico. L’incidente ieri a Salerno, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita; sull’accaduto indagano i carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un operaio di 60 anni, A. F., residente a Corbara, è stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro: un tubo del gas è esploso all'interno del cantiere dove l'uomo, dipendente di Salerno Sistemi, si stava occupando degli scavi per un problema ai sottoservizi idrici. Il 60enne è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 15 settembre, in viale delle Ginestre, a Salerno. Sull'accaduto sono in corso accertamenti affidati ai carabinieri; gli investigatori stanno verificando la dinamica per capire se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza e se invece si è trattato di un errore umano. È stata aperta una inchiesta, in carico al sostituto procuratore Guglielmotti, al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati.

Secondo le prime ricostruzioni l'operaio, che in quei momenti stava utilizzando un flex sui tubi dell'acqua, avrebbe per errore tranciato un tubo del gas; a questo punto ci sarebbe stata l'esplosione, che ha investito il 60enne in pieno causandogli ustioni di secondo e terzo grado su quasi la metà del corpo.

I colleghi hanno lanciato subito l'allarme, il 60enne è stato soccorso da un'ambulanza medicalizzata della Croce Bianca e dai volontari della Misericordia. Sul posto, allertati dal 118, sono arrivati i carabinieri della stazione di Mercatello per l'avvio delle indagini. L'operaio è stato stabilizzato in ospedale e nelle prossime ore verrà trasferito in un centro per ustionati, probabilmente al Cardarelli di Napoli.