video suggerito

Cade da una impalcatura e viene trafitto da un’asta di ferro ad una gamba: è in ospedale Un operaio di 53 anni è rimasto infilzato da una sbarra di ferro in una coscia dopo essere caduto da una impalcatura a Monteforte Irpino: è al Moscati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri sul luogo dell'incidente

Un operaio di 53 anni è caduto durante dei lavori, finendo per essere infilzato ad una gamba da un pezzo di ferro: l'uomo, in ospedale, non è in pericolo di vita. La vicenda è accaduta a Monteforte Irpino, nei pressi di un cantiere dove l'operaio lavorava per il rifacimento di un canale di scolo. Il 53enne, originario di Avellino, è ora all'ospedale San Giuseppe Moscati, in attesa di un delicato intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La vicenda è accaduta in via Taverna Campanile, a Monteforte Irpino: qui l'uomo, durante i lavori di rifacimento di un canale di scolo, è improvvisamente caduto da una impalcatura alta circa due metri, finendo per essere letteralmente "infilzato" ad una coscia da un ferro di armatura del muro in costruzione. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e carabinieri: l'uomo, liberato dai pompieri, è stato quindi affidato al personale medico sanitario del 118, che lo ha portato d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, in contrada Amoretta. Il 53enne irpino, che si trova in stato di coscienza, è in attesa di intervento chiurgico ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo, i militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

I militari dell'Arma sul luogo dell'incidente a Monteforte Irpino per i rilievi del caso