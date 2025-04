video suggerito

Cadavere nel Lago di Lucrino: è un 51enne di Calvizzano: identificato il corpo Il corpo del 51enne è stato ritrovato la mattina di domenica 27 aprile nel Lago di Lucrino. Salma sequestrata, disposta l’autopsia. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Identificato il cadavere ritrovato questa mattina nel Lago di Lucrino. Si tratta di un uomo di 51 anni originario di Calvizzano, in provincia di Napoli. L'uomo era stato ritrovato questa mattina nel lago, con indosso una felpa rossa. Non è ancora chiaro il motivo del decesso, sul quale sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli, la salma è stata sequestrata, in vista degli esami autoptici. Ad un primo esame medico esterno, però, il corpo dell'uomo non presenterebbe segni di violenza, motivo per il quale al momento tra le ipotesi più accreditate come causa della morte c'è quella di un malore. Solo l'autopsia potrà fornire ulteriori dettagli su quanto avvenuto.

Il corpo del 51enne ritrovato nel Lago di Lucrino

Il corpo del 51enne è stato ritrovato questa mattina, domenica 27 aprile 2025, mentre galleggiava nell'acqua nel lago che si trova all'interno del territorio del Comune di Pozzuoli. I militari dell'Arma hanno subito avviato gli accertamenti di rito per capire quale possa essere stata la causa del decesso. Sul posto sono arrivati anche gli esperti della scientifica. Le indagini sono ancora in fase embrionale, ma una prima ipotesi propenderebbe per un improvviso malore. L'uomo potrebbe essersi sentito male ed essere caduto all'interno del lago, dove poi è stato ritrovato.

Le indagini dei carabinieri sulla morte

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, che si sono subito recati sul posto per eseguire i rilievi e per acquisire eventuali testimonianze. Non è escluso che possano essere vagliate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di capire se qualcuna possa aver catturato gli ultimi istanti dell'uomo prima di finire nel lago e cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.