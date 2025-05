Cabina telefonica rosa in piazza del Plebiscito a Napoli: è per il lancio della canzone di Ed Sheeran

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Cabina telefonica rosa in piazza del Plebiscito a Napoli, sul modello di quelle storiche della Gran Bretagna. È per il lancio del nuovo singolo di Ed Sheeran "Old Phone", uscita il 1 maggio scorso e contenuta nel nuovo album del cantautore e chitarrista britannico "Play", che sarà pubblicato il 12 settembre prossimo. La cabina telefonica rosa di Napoli è anche l'unica in Italia, a quanto apprende Fanpage.it. Una precisa scelta dell'artista di Halifax che ha voluto proprio Napoli, quindi, per il lancio della sua nuova opera.

Il nuovo singolo di Ed Sheeran "Old Phone"

Dopo il successo pop globale di "Azizam", edonistico e in technicolor, Ed Sheeran esplora la nostalgia nel suo nuovo singolo "Old Phone". La canzone narra l'esperienza spiazzante di riscoprire il passato riattivando un vecchio telefono inutilizzato dal 2015. Sheeran ritrova messaggi di un amico perduto, una discussione con una ex e comunicazioni con la famiglia lontana, evidenziando come il tempo e la distanza trasformino l'identità. "Old Phone", prodotto da Blake Slatkin e Ilya Salmanzadeh, unisce melodie acustiche evocative ed emozioni intense, richiamando le radici cantautoriali di Ed ed esplorando i temi della crescita e della memoria, ritraendo un artista segnato e cambiato dal suo vissuto.

L'album inedito Play uscirà a settembre

Dopo la conclusione della serie Mathematics, Ed Sheeran inaugura una nuova stagione musicale nel 2025. Riconosciuto per la sua continua evoluzione artistica, il suo prossimo album, “PLAY”, rappresenta un'esplorazione di inediti territori sonori, frutto di collaborazioni globali con produttori e musicisti. Allo stesso tempo, l'album affonda le radici nei suoni e nelle tematiche intramontabili che hanno consacrato Sheeran come uno degli artisti pop più apprezzati a livello mondiale. Traendo ispirazione dalle sonorità indiane e persiane e dalle loro sorprendenti affinità con la tradizione folk irlandese – rintracciabili in scale, ritmi e melodie condivise – Sheeran esplora un linguaggio musicale senza confini, conferendo all'album un'originalità e una freschezza uniche.

Parallelamente, con una serie di ballate e brani acustici di grande impatto emotivo, Sheeran ribadisce la sua indiscussa influenza come cantautore di questa generazione. Il risultato è una raccolta che bilancia sonorità familiari e nuove sperimentazioni, dando vita a un sound pop audace e distintivo, inconfondibilmente Sheeran: una vivace dimostrazione della sua arte che si preannuncia come uno degli album più significativi dell'anno.

Ed Sheeran descrive "Play" come un album nato in risposta a un periodo difficile della sua vita, con l'intento di infondere gioia e colore, esplorando le culture incontrate durante i suoi tour. Creato in diverse parti del mondo e finalizzato a Goa, in India, definisce la realizzazione del disco un'esperienza creativa divertente e piena di scoperte.

L'album è concepito come un'altalena di emozioni, riflettendo l'amore di Sheeran per la musica, la sua evoluzione personale come uomo, compagno e padre. In linea con lo spirito gioioso del disco, la promozione include iniziative come pub per jam session folk, concerti su autobus scoperti e esibizioni con cappelli da cowboy rosa. Con l'età, Sheeran desidera godersi la vita e apprezzare i momenti più intensi.

