Bus turistico contro le impalcature: chiusa per 6 ore via del Parco Margherita a Napoli La strada è stata chiusa e riaperta alle 19,15. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. L’incidente all’altezza della Chiesa di Santa Maria dell’Anima.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un bus turistico si è scontrato con le impalcature sulla facciata di un condominio in via del Parco Margherita, oggi pomeriggio, martedì 14 febbraio 2023, a Napoli. L'incidente stradale è avvenuto all'altezza della Chiesa di Santa Maria dell'Anima, in una delle curve che si incontrano lungo la strada. Il pullman stava scendendo verso Chiaia, quando ha urtato il ponteggio con la parte posteriore. Il conducente si è subito fermato non appena si è accorto di quanto era avvenuto. Ma l'impalcatura si è incrinata, penzolando pericolosamente sulla carreggiata. La strada è stata transennata e chiusa per motivi di sicurezza, è stata riaperta alle 19,15.

Chiusa la strada per controlli

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Napoli e i vigili del fuoco. La strada, che collega Corso Vittorio Emanuele a piazza Amedeo è stata chiusa alla circolazione per le verifiche di stabilità del ponteggio ed è tuttora interdetta alla circolazione veicolare. Una situazione che sta creando non pochi disagi alla cittadinanza, considerato che la Funicolare di Chiaia è chiusa da ottobre e oggi la metropolitana Linea 1 è rimasta chiusa dalle 9 alle 17 per le prove del treno nuovo.

Via del Parco Margherita è una strada abitualmente percorsa dai bus, come quelli della Linea 128 dell'Anm, che collega il Vomero a Chiaia. La carreggiata viene quindi percorsa quotidianamente dai mezzi pubblici e non si erano verificati incidenti di questo tipo negli ultimi tempi.

Foto Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli "Lucio Mauro"

(aggiornato alle 19,15)