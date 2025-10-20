Bus incastrato tra le auto in sosta selvaggia a Chiaia, il traffico impazzisce la sera del weekend

Il bus resta incastrato tra le auto in sosta selvaggia in via Chiatamone e il traffico a Chiaia impazzisce. È accaduto sabato sera, con le strade del centro storico di Napoli affollate dai giovani della movida. Il pullman della linea 140 – che collega Posillipo a Santa Lucia – dell'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, stava percorrendo la strada di Santa Lucia, quando è rimasto incastrato tra le file di auto che erano parcheggiate, in divieto, su ambo i lati della strada, che è ad una sola corsia. Purtroppo, la circolazione è stata interrotta, con le auto in coda, dietro il bus bloccato, intrappolate ed impossibilitate a proseguire o a tornare indietro.

Le auto in sosta vietata rimosse dal carro attrezzi

Una scena, purtroppo, alla quale si assiste spesso in via Chiatamone, strada parallela a via Partenope, utilizzata per la sosta in particolar modo nelle serate del weekend dagli avventori di bar e ristoranti che poi si riversano sul lungomare. Spesso preda di parcheggiatori abusivi che riscuotono illegalmente il pizzo sul parcheggio. Questa volta, però, sul posto sono arrivati i carro attrezzi che, con difficoltà, hanno raggiunto il luogo dove si era creato l'imbuto e hanno prelevato e portato al deposito tutte le auto che bloccavano la strada.

A raccontare l'episodio è Marco Sansone, sindacalista dell'Usb, il sindacato di base, che ha pubblicato anche un video sui suoi canali social. "Solita serata horror quella di ieri vissuta dagli autisti ANM della linea 140 – scrive Sansone – In via Chiatamone, i soliti selvaggi hanno bloccato il transito veicolare, ma stavolta il finale è stato un po' diverso dal solito: rimosse dal carro attrezzi le auto che bloccavano la strada".