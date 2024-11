Bus Anm si incendia a Napoli, paura in viale Umberto Maddalena

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Bus incendiato in viale Maddalena oggi a Napoli. Si tratta di un pullman dell'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, impiegato sulla Linea 182. Il mezzo è andato in fiamme questa mattina, lunedì 4 novembre 2024, per cause ancora da accertare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ccon le autobotti, che hanno avviato le procedure di spegnimento. Al momento non si registrerebbero feriti. A denunciare l'accaduto è Adolfo Vallini, del sindacato Usb. "Sono in corso di accertamento le cause di questo ennesimo autobus flambé, che si aggiunge a quello avvenuto nei giorni scorsi ad un mezzo della società EAV".