Bus Anm e camion Asìa si scontrano a piazza Dante, esplodono i finestrini: “Colpa di una buca” L’incidente è avvenuto in piazza Dante. Il consigliere regionale Borrelli (Europa Verde): “Bisogna curare le strade”. Sansone (Usb): “Serve più manutenzione”

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra un bus Anm della linea 184 e un camion dell'Asìa a piazza Dante, nel cuore di Napoli. Nell'impatto sarebbero andati in frantumi i finestrini dell'autobus. Nello specifico, si è registrata la frantumazione di un vetro della porta ventrale del bus. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto nella centralissima piazza. Molta paura tra i passeggeri e le persone a passeggio in strada, ma sembra che l'incidente alla fine non sia stato molto grave e non si registrano, per fortuna, feriti.

L'incidente è avvenuto nei pressi della sede della II Municipalità, dove c'è un avvallamento sulla carreggiata. L'autobus, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe finito dentro e per questo si è un po' inclinato e sarebbe andato ad urtare un camioncino dell'Asìa, l'azienda dell'igiene urbana, che si occupa della raccolta dei bidoncini delle attività commerciali. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale, per i rilievi e per il ripristino della viabilità. Traffico congestionato per circa un quarto d'ora. Poi tutto è tornato alla normalità.

"L'incidente per colpa di una buca stradale"

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), che ha ricevuto la testimonianza dell’accaduto da alcuni cittadini:

"Colpa di una buca – scrive in una nota – secondo i testimoni. La manutenzione stradale sia la priorità per la sicurezza dei cittadini”. “Un bus dell’Anm in transito su piazza Dante – spiega Borrelli nel comunicato – a causa di una profonda buca nella carreggiata, secondo quanto affermato dai testimoni dell’incidente, si è inclinato paurosamente andando a impattare un camion dell’Asìa in servizio nella stessa strada. L’impatto ha determinato la rottura dei vetri del bus che ha dovuto così interrompere la sua corsa. Tanto lo spavento tra i presenti ma, per fortuna, non risultano esserci feriti. Un episodio preoccupante che pone ancora una volta l’attenzione verso la necessità di una manutenzione efficiente delle strade cittadine a tutela dell’incolumità di automobilisti, motociclisti e passanti”.

