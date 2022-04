Buccino revoca la cittadinanza onoraria a Rafa Benitez: “Non è mai venuto a ritirarla” Revocata la cittadinanza onoraria di Buccino a Benitez: concessa nel 2014, non è mai andato a ritirarla. Ma c’è chi pensa il tecnico non sapesse dell’iniziativa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rafa Benitez con la Coppa Italia vinta alla guida del Napoli.

Niente più cittadinanza onoraria di Buccino per Rafa Benitez: il comune della provincia di Salerno ha deciso di revocare la cittadinanza concessagli nell'estate 2014, quando il tecnico spagnolo del Calcio Napoli viveva uno dei momenti più alti della sua breve parentesi azzurra, fresco della vittoria della Coppa Italia alla quale si sarebbe aggiunta anche una Supercoppa italiana nei mesi successivi, con le semifinali di Europa League ed una rincorsa allo Scudetto poi finito al Milan. Ma quella cittadinanza concessa non è mai stata ritirata: e così l'amministrazione comunale ha pensato di fare dietrofront, e revocargliela.

La decisione nell'estate 2014

Il comune di Buccino votò nel luglio 2014 per concedergli la cittadinanza onoraria. Nella motivazione, venne scritto:

In considerazione dell’attività di allenatore prestata, di esempio anche per la popolazione buccinese in segno di alta considerazione per l’incarico ricoperto a favore dello sport e quindi, della sfera sociale e umana favorente la crescita e l’aggregazione della comunità anche locale, la città di Buccino conferisce a Rafael Benitez, allenatore del calcio SSC Napoli, la cittadinanza onoraria

La mozione passò a larga maggioranza, e per Benitez su un titolo seppur onorifico che si andava ad aggiungere a quelli già ottenuti in carriera sul campo di calcio.

La revoca all'unanimità dopo 8 anni

Passati quasi otto anni da quel giorno, è arrivato però il dietrofront all'unanimità. Ma cosa è accaduto? Semplicemente che in questi lunghi anni il tecnico spagnolo non è mai andato a Buccino a ritirare la cittadinanza onoraria. E così in comune c'è chi ha pensato alla revoca, subito passata all'unanimità. In città però c'è chi ha qualche dubbio sul fatto che Rafa Benitez sapesse oppure no di questa concessione. In tal caso, insomma, il tecnico spagnolo non si sarebbe mai presentato perché, di fatto, fosse totalmente all'oscuro di questa iniziativa.