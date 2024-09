video suggerito

Bradisismo e terremoti Campi Flegrei, il bollettino Ingv: da agosto continua a rallentare il sollevamento del suolo Confermata in questa settimana una tendenza annotata all’inizio agosto: rallentamento del sollevamento suolo ai Campi Flegrei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel bollettino settimanale di sorveglianza dei Campi Flegrei c'è una notizia che, se non smentita da eventi nei mesi a venire, potrebbe essere di buon auspicio: «Dagli inizi di agosto – si legge nella nota dell'istituto di geofisica e vulcanologia – si registra una riduzione della velocità del sollevamento del suolo il cui valore medio preliminare è di circa 10 mm al mese». Dunque il bradisismo flegreo è ad una battuta d'arresto? Prestissimo per dirlo, il bollettino fotografa una tendenza settimana per settimana ma occorrerà capire la tendenza almeno nei prossimi 6 mesi.

Intanto, nell'ultima settimana dal 16 al 22 settembre 2024, l'Osservatorio Vesuviano ha registrato nell'area dei Campi Flegrei 28 eventi sismici, con una magnitudo massima di 1.3. Le misurazioni effettuate dalle stazioni indicano una decelerazione nel sollevamento del suolo, ora a 10 millimetri al mese». E infine: «I parametri geochimici rimangono stabili, con temperature medie di circa 95°C nelle emissioni fumaroliche di Pisciarelli». Secondo l'Osservatorio Vesuviano, «non sono previste variazioni significative dell'attività vulcanica nel breve termine».

Proprio stanotte è stato registrato un lieve terremoto ai Campi Flegrei, alle 3,06, magnitudo 1.6 con epicentro a Pozzuoli in via Vecchia San Gennaro ad una profondità di 1,6 chilometri. L'evento tellurico era stato preceduto da un'altra scossa di magnitudo 1 sempre con epicentro in via Vecchia San Gennaro alle ore 3,02.