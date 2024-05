Bradisismo ai Campi Flegrei, le vie di fuga di Bacoli al centro del vertice in Prefettura

video suggerito

Bacoli, Miseno e il golfo di Pozzuoli

Proseguono le riunioni convocate dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per definire gli aspetti organizzativi nel caso dovesse rendersi necessaria l'evacuazione della popolazione per rischio connesso al bradisismo: oggi si è tenuto un vertice in Prefettura per effettuare un approfondimento sulla piena fruibilità delle vie di fuga di Bacoli. Al vertice, presieduto dal viceprefetto vicario Gaetano Cupello, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Bacoli, di Città metropolitana, della Direzione generale per la mobilità di Regione Campania, il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzuoli e quello della Sezione della Polizia Stradale di Napoli e quello della Capitaneria di Porto di Pozzuoli.

Bradisismo, vertice sulle vie di fuga a Bacoli

Nel corso dell'incontro è stato evidenziato che problematiche sulle vie di fuga potrebbero sorgere, oltre che per la conformazione del territorio (il comune è collegato a quello di Pozzuoli attraverso due strade di accesso), per il traffico di mezzi pesanti che trasportano natanti verso il porto di Baia, in special modo con l'inizio della stagione estiva; attualmente il Comune di Bacoli consente questo tipo di trasporto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, fermo restando le autorizzazioni necessarie.

Controlli sul trasporto natanti e accesso al porto

È stato deciso di intensificare i servizi di controllo sul territorio per assicurare il rispetto dell'ordinanza comunale relativa; se ne occuperanno, in sinergia, la Polizia Locale, la Capitaneria di Porto e le forze di polizia, all'esito di un approfondimento apposito in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica. La Capitaneria di Porto sta inoltre predisponendo un nuovo regolamento di sicurezza del porto di Baia, che introdurrà nuove prescrizioni per limitare l'accesso all'area portuale, in modo da rendere maggiormente fruibili le vie di fuga.