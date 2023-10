Bradisismo ai Campi Flegrei, i sindaci: “Allerta vulcanica resta gialla, non creare allarmismi” Con una nota congiunta i sindaci Manzoni, Manfredi e Della Ragione, dopo le parole del ministro Musumeci, invitano a non creare allarmismi per evitare ripercussioni sui territori interessati.

A cura di Nico Falco

Sul rischio vulcanico l'allerta potrebbe diventare arancione ma, al momento, resta gialla. Lo precisano, con una nota congiunta, i sindaci di diversi Comuni del Napoletano, per fare chiarezza a seguito delle parole del ministro Nello Musumeci che aveva parlato di un possibile innalzamento del livello di allerta che potrebbe essere determinato da un mutamento degli scenari. A firmare il comunicato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, e Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Napoli, che invitano a non creare allarmismi per evitare pesanti ripercussioni non solo in termini di preoccupazione dei residenti ma anche sull'economia dei territori coinvolti.

Musumeci: "Allerta può salire da gialla ad arancione"

Il ministro Musumeci, con delega alla Protezione Civile, dopo giorni di intenso lavoro tra il dipartimento nazionale, l'Istituto di geofisica e vulcanologia e la commissione Grandi Rischi, aveva parlato di attività vulcanica "in costante evoluzione" e aveva aggiunto: "Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione". Il Ministro aveva inoltre assicurato che "il Governo, con le sue strutture operative e scientifiche, segue costantemente la situazione, in continuo contatto con le istituzioni locali".

Campi Flegrei, i sindaci: "Non creare allarmismi"

Nella nota congiunta i sindaci sottolineano che la Commissione Grandi Rischi ha confermato il livello di allerta gialla per il rischio vulcanico e ha ritenuto di potenziare il monitoraggio per garantire la sicurezza della popolazione. Si legge nel comunicato:

