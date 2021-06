in foto: Immagine di repertorio

Inseguimento, con incidente finale, tra carabinieri e malviventi a Boscoreale, nella provincia di Napoli: il bilancio è di due militari dell'Arma feriti nell'impatto, mentre due malviventi sono stati arrestati; è caccia al terzo complice. Tutto è cominciato quando i carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata, allertati dalla centrale, sono intervenuti a Terzigno, in via Carpiti, dove era stata segnalata la presenza di persone sospette: giunti sul posto, i militari hanno notato tre uomini mentre scendevano da un'automobile – poi risultata rubata qualche ora prima a Boscotrecase – che alla vista della pattuglia sono saliti su un'altra vettura e si sono dati alla fuga.

È nato così un inseguimento tra i malviventi e i militari, che è durato per circa tre chilometri, fino a Boscoreale, dove la vettura dei fuggitivi, in via Settembrini, si è scontrata frontalmente con un'altra pattuglia dei carabinieri. I malviventi hanno così abbandonato il veicolo e, due di loro sono stati arrestati dai carabinieri, non prima di una colluttazione; il terzo uomo invece è riuscito a dileguarsi e i militari dell'Arma sono ora sulle sue tracce. Nell'impatto frontale con l'auto dei malviventi, sono rimasti feriti due carabinieri: per loro una prognosi di 30 e 15 giorni; due carabinieri sono invece rimasti feriti durante la colluttazione con i malviventi, per loro una prognosi di 15 giorni. I due malviventi arrestati – anche loro visitati dai sanitari del 118 ed illesi nell'incidente – sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, mentre come detto si cerca il terzo complice, che è riuscito a fuggire.