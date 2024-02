“Borrelli gravissimo in ospedale per un incidente”, l’audio su WhatsApp. Ma è tutto falso Il deputato Borrelli vittima di un falso audio su WhatsApp: secondo un messaggio anonimo sarebbe rimasto vittima di un grave incidente stradale ma è lui stesso a smentire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Emilio Borrelli ha avuto uno spaventoso incidente stradale ed è ricoverato in un ospedale del Napoletano in condizioni disperate. Almeno, è quello che annuncia un audio che nelle scorse ore si è rapidamente diffuso su WhatsApp. La notizia, però, è totalmente priva di fondamento e a smentirla è lo stesso deputato napoletano dei Verdi, che ha raccontato di avere ricevuto decine di telefonate da persone che evidentemente avevano ricevuto il messaggio e volevano sincerarsi delle sue condizioni di salute.

"Tranquilli, sto bene e da buon napoletano faccio i debiti scongiuri", ha commentato Borrelli. Per Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, si è trattato di una vera e propria intimidazione. La deputata ha aggiunto:

Naturalmente abbiamo deciso di informare le autorità di Polizia e speriamo di poter avere notizie sull'origine di questo spregevole gesto. Francesco è da sempre impegnato contro la criminalità, compie un lavoro straordinario sul territorio e non è solo. Accanto a lui ci siamo tutte e tutti noi di Alleanza Verdi e Sinistra e la comunità nella quale svolge il suo apprezzato lavoro.

Ora spetterà alla Polizia risalire all'autore del messaggio audio e capire se realmente si è trattato di una minaccia o se, più banalmente, l'audio falso è stato fatto circolare per uno scherzo, seppur di pessimo gusto, come spesso avviene sulle chat WhatsApp e più di recente anche su TikTok, dove fioccano i video in cui vengono annunciati gravi incidenti e addirittura decessi di personaggi noti, anche se in quest'ultimo caso l'obiettivo è chiaramente raccogliere visualizzazioni.