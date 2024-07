Raffaele De Simone torna in Italia: lo chef di Casalnuovo vittima di un incidente in Brasile

video suggerito

Dopo una lunga degenza in una clinica brasiliana, è finalmente rientrato in Italia su un volo militare Raffaele De Simone, il pizzaiolo originario di Casalnuovo che ad aprile era rimasto vittima di un grave incidente a Rio De Janeiro: secondo la versione ufficiale brasiliana, sarebbe caduto da un muretto. De Simone, che viveva in Germania ma si era trasferito nel paese sudamericano per seguire l'apertura di una nuova pizzeria, era rimasto vittima di un grave incidente che lo aveva costretto a cure costose.

Coma farmacologico, diversi interventi ed una lunga degenza di tre mesi per terapie, ma finalmente per lui oggi è avvenuto il rientro in Italia, dove proseguirà le cura. Il caso è stato seguito dalla Regione Campania e dalla Farnesina: la famiglia ha voluto ringraziare in particolare Palazzo Santa Lucia per aver messo a disposizione gratuitamente una equipe medica che lo accompagni a casa giunto all'aeroporto di Ciampino. Ma ora inizia il difficile per lui: la clinica brasiliana chiede oltre 350mila euro per il ricovero, e la famiglia ha annunciato battaglia legale, anche perché Raffaele "ha poche possibilità di riprendere la propria motricità", ha spiegato al TgR Campania in una intervista la sorella Leandra, "e c'è un'alta possibilità che possa rimanere tetraplegico".

La sorella, che è una semplice impiegata, ha già spiegato di non poter pagare la cifra richiesta dalla clinica brasiliana, con la quale si andrà ora per le vie legali. La donna, così come il fratello, A disposizione di Leandra e Raffaele, sono ora seguiti dallo studio legale Clg Legal Partners, degli avvocati Claudio Cerciello e Domenico La Gatta, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'incidente.