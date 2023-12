Bonus spesa da 460 euro a Napoli di Natale 2023, link per stampare la ricevuta da portare alla Posta Il Comune di Napoli ha pubblicato il link dal quale i beneficiari della Carta Acquisti “Dedicata a te” potranno scaricare e stampare la lettera da esibire negli uffici delle Poste Italiane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Carta acquisti spesa 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per il Bonus Spesa da 460 euro è stato pubblicato il link del Comune di Napoli per poter scaricare e stampare la lettera da esibire agli uffici delle Poste Italiane per ritirare la card. La Carta Acquisti "Dedicata a te" 2023, infatti, è stata prorogata fino al 31 gennaio 2024 e potrà essere utilizzata fino al 15 marzo prossimo. A Napoli, come anticipato da Fanpage.it, la lettera del Comune necessaria per poter ritirare il bonus alle Poste sarà scaricabile solo online. Gli aventi diritto, secondo i dati del Municipio, sono circa 4.500 famiglie.

Il Bonus Spesa viene caricato su una carta prepagata Postepay e prevede un contributo di 382,50 euro per l'acquisto di beni di prima necessità – questo l'importo della social card "Dedicata a te" attivata lo scorso luglio – al quale si aggiunge un altro bonus da 77,20 euro per pagare carburanti (benzina, diesel, gpl, eccetera) o per l'abbonamento del trasporto pubblico. Si tratta, in questo secondo caso, del cosiddetto Bonus Benzina.

Come scaricare la lettera per ritirare il Bonus Spesa 2023

Il Comune di Napoli nelle scorse ore ha pubblicato il link per verificare se si ha diritto alla carta solidale “Dedicata a te” e scaricare e stampare la lettera da consegnare a qualsiasi ufficio postale della città. Per poter scaricare la comunicazione occorre essere muniti di SPID o CIE. In alternativa, ci si può rivolgere ad un CAF.

il link per scaricare la lettera del Comune di Napoli per i beneficiari del Bonus Spesa 2023

Palazzo San Giacomo ha specificato che:

1) Questo link è riservato esclusivamente a tutte e tutti coloro che entro il 15 settembre 2023 non hanno ritirato o attivato la carta solidale “Dedicata a te”.

2) se hai già attivato la carta solidale entro lo scorso 15 settembre 2023 non devi fare nulla.

3) se hai ritirato la carta ma non l’hai attivata, sarà sufficiente recarsi in un esercizio convenzionato e fare la spesa.

Chiarendo, inoltre, che:

• la carta solidale non è fruibile, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 31 gennaio 2024.

• Le somme accreditate devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 15 marzo 2024.

E, ancora:

La competenza riservata al Comune è esclusivamente la comunicazione ai destinatari riguardante l'ammissione al beneficio. Trattandosi quindi, di procedura interamente gestita da INPS, il Comune, non è in possesso dei dati relativi alle motivazioni di esclusione dal beneficio.

Chi sono i beneficiari della Carta Acquisti a Napoli

Le famiglie beneficiarie della Carta Acquisti a Napoli sono 31.307 e sono individuate dall'INPS sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto 18 aprile 2023. In particolare la graduatoria è così composta:

1. I nuclei composti da almeno tre persone, con ISEE inferiore a € 15.000,00, con componenti nati tra il 2023 e il 31/12/2009 sono i primi in graduatoria.

2. I nuclei composti da almeno tre persone, con ISEE inferiore a € 15.000,00, con componenti nati tra il 30/12/2009 e il 31/12/2005 sono i successivi in graduatoria.

3. L’ultima parte della graduatoria è stata redatta in base alla numerosità componenti DSU non inferiore a 3 in ordine di ISEE crescente e data di nascita dei tre componenti più giovani.

"In base alle carte assegnate al Comune di Napoli – si legge nella nota del Comune – sono rientrati tutti i nuclei in possesso dei requisiti che rientrano nei primi due gruppi e solo i nuclei con Isee inferiore a € 4.003,00 del terzo gruppo. Sono stati esclusi da INPS tutti coloro che percepiscono una forma di sostegno al reddito, nonché tutti coloro che non sono residenti a Napoli".