Napoli, Bonus Spesa Natale 2023 da 460 euro: come si ottiene il documento L'assessore al Welfare, Luca Trapanese, a Fanpage.it: "I potenziali beneficiari sono oltre 4mila. La comunicazione per ritirare la card si scaricherà online. Non bisogna venire agli uffici comunali"

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Il Bonus Spesa di Natale 2023 da circa 460 euro a Napoli potrebbero richiederlo almeno 4.500 famiglie. Si tratta della Carta Acquisti ideata dal Ministero dell'Agricoltura, per aiutare le famiglie più povere. La misura di sostegno è stata prorogata nella legge finanziaria e si potrà fare domanda fino al 31 gennaio prossimo. Il Bonus va speso entro il 15 marzo 2024. Al contributo di 382,50 euro previsto per l'acquisto di beni di prima necessità – questo l'importo della social card "Dedicata a te" attivata lo scorso luglio – si aggiunge un altro bonus da 77,20 euro per pagare carburanti (benzina, diesel, gpl, eccetera) o per l'abbonamento del trasporto pubblico. Si tratta, in questo secondo caso, del cosiddetto Bonus Benzina.

I requisiti per chiedere la Carta Acquisti 2024

Complessivamente, quindi, le due misure, per chi richiederà la card entro gennaio hanno un importo di 459,70 euro. A Napoli i potenziali beneficiari sono circa 4.500. Il documento con la comunicazione per ritirare la card alla Posta, a quanto apprende Fanpage.it, si potrà scaricare solo online. Il Comune pubblicherà il link nei prossimi giorni.

Il bonus spesa è destinato alle famiglie con reddito ISEE non superiore a 15mila euro all'anno. La priorità va alle famiglie con almeno tre componenti, in particolare se con figli nati entro il 31 dicembre 2009 o il 31 dicembre 2005. La somma viene caricata su una carta prepagata Postepay. L'importo andrà speso entro il 15 marzo 2024.

Trapanese: "A Napoli 4.500 beneficiari, domande solo online"

Ma quante famiglie potranno ottenere la Card a Napoli? Tecnicamente, non si tratta di una nuova misura, ma di una proroga di quella vecchia. Potranno ottenere la social card le famiglie che erano già aventi diritto, ma che non l'hanno ritirata o attivata entro il 15 settembre scorso per vari motivi. La social card viene pagata dall'Inps, che ha formato anche gli elenchi degli aventi diritto, ma le Poste Italiane caricano la Postepay solo a chi può esibire la lettera di comunicazione inviata dal Comune di residenza. A Napoli le lettere inviate sono state circa 12mila, ma restano 4.500 persone che non l'hanno ricevuta per vari motivi e che potranno ottenerla entro la fine di gennaio 2024.

A spiegare la situazione a Fanpage.it è l'assessore al Welfare, Luca Trapanese:

"Chi potrebbe avere diritto all'attivazione della social card a Napoli potrebbero essere circa 4.500 persone. Il Comune di Napoli negli scorsi mesi ha inviato circa 12 mila lettere ad altrettante famiglie aventi diritto, inserite nell'elenco dell'Inps. Di queste, circa 7mila hanno attivato la social card. Altre 5mila lettere sono tornate indietro, perché i destinatari erano non rintracciabili. Alcuni avevano cambiato indirizzo o residenza, altri risultavano irreperibili. Di queste 5mila, alcune centinaia di famiglie sono venute al Comune personalmente, dichiarando di non aver ricevuto la lettera a causa di un cambio di residenza ed a costoro sono state consegnate le lettere per autorizzare le Poste Italiane a caricare la Posepay. Sono rimaste circa 4.500 famiglie che però ancora non hanno ancora ricevuto la lettera e attivato la card. Potranno ottenerla entro il 31 gennaio 2024. Le persone che hanno diritto non dovranno andare negli uffici del Comune. Stiamo elaborando un link dal quale potranno accedere autonomamente al sito con Spid – o eventualmente rivolgersi al Caf – e scaricare la comunicazione da presentare alla Posta".