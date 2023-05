Bono Vox, festa di compleanno da Mimì alla Ferrovia a Napoli per il leader U2 Il frontman degli U2 è in città per lo spettacolo “Stories of Surrender” al Teatro San Carlo il 13 maggio. Ieri ha festeggiato i 63 anni da Mimì alla Ferrovia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto dalle pagine sociale di Mimì alla Ferrovia

Compleanno a Napoli per Bono Vox, che ieri ha celebrato i 63 anni da Mimì alla Ferrovia, uno dei ristoranti storici più famosi della città, con una cena a base dei piatti tipici della tradizione culinaria partenopea, dagli spaghetti con vongole veraci al babà. Il grande cantautore irlandese, frontman della rock band U2, è in città per lo spettacolo "Stories of Surrender", che andrà in scena sabato 13 maggio, al Teatro San Carlo di Napoli, unica tappa italiana.

Bono in città per "Stories of Surrender" al San Carlo

Si tratta di uno spettacolo di parole e musica in cui Bono non sarà accompagnato dalla sua band, con la quale ha fatto la storia del rock, ma dalle musiciste Gemma Doherty (arpa, tastiera, voce) e Kate Ellis (violoncello, tastiera, voce), oltre che dal direttore musicale Jacknife Lee. I biglietti per lo show sono già tutti esauriti. Poco dopo essere atterrato a Napoli, Bono è stato immortalato con una sciarpa del Calcio Napoli al collo, entrando subito nel cuore dei tifosi azzurri che stanno festeggiando il terzo scudetto.

Foto dalle pagine sociale di Mimì alla Ferrovia

Bono, nome d'arte di Paul David Hewson, è nato a Dublino, la capitale dell'Irlanda, il 10 maggio 1960, oltre ad essere uno dei più grandi cantanti contemporanei al mondo, è anche attivista, compositore e polistrumentista. Ieri, ha voluto celebrare la sua festa di compleanno nello storico ristorante Mimì alla Ferrovia, che lo ha accolto con i dovuti onori.

Lo staff del ristorante ha poi pubblicato un post sulle sue pagine social:

Dopo Sting un altro mostro sacro della musica internazionale stasera ha fatto tappa da Mimì….. Il Re della musica #bonovox @u2 festeggia il suo 63esimo compleanno con la famiglia di Mimí alla ferrovia. Ha degustato tutte le tipicità locali e i piatti della tradizione di Mimì alla ferrovia : treccione di mozzarella di bufala, ricottina con confettura di pomodoro, Peperone ‘mbuttunato, friarielli, scarola con olive e capperi.

E poi a seguire spaghetti con vongole veraci e candele alla genovese. E per concludere babà e pastiera napoletana.

E quando gli abbiamo chiesto se avesse intolleranze o allergie, ha risposto: “ I’m only allergic to Juventus"!!!!

Forza Napoli Sempre!!!!