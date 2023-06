Bomba d’acqua nel Napoletano, a Casalnuovo le strade diventano fiumi Nel comune del Napoletano nel primo pomeriggio le strade si sono allagate a causa della pioggia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bomba d'acqua nel Napoletano oggi, domenica 11 giugno 2023. A Casalnuovo, in pochi minuti, le strade si sono allagate, trasformandosi in fiumi e creando molti disagi ai veicoli in circolazione. Un violento e improvviso temporale si è abbattuto sulla cittadina, nel primo pomeriggio. La pioggia caduta copiosa ed in poco tempo ha allagato strade e piazze. Ma il maltempo si è abbattuto anche sul resto della Campania, con una pioggia abbondante anche a Napoli attorno alle ore 14,00.

Per la giornata di oggi, la Protezione Civile della regione ha diramato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido su tutto il territorio dalle ore 14,00 alle 21,00. Il rischio è quello di temporali improvvisi e rapidi, ma di particolare intensità. Le precipitazioni, ha avvertito la task force regionale, possono essere infatti caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale. I fenomeni possono essere accompagnati, in talune zone, anche da grandine, fulmini e raffiche di vento.

Alle forti e improvvise piogge si collega anche il rischio idrogeologico per temporali con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale. Potrebbero verificarsi anche fenomeni franosi e caduta massi. "A causa delle caratteristiche di tale perturbazione – specifica la Protezione Civile – va prestata attenzione anche al rischio derivante dalle grandinate di danni alle coperture e al rischio di danni alle strutture provvisorie oltre che alla caduta di rami o alberi derivanti dalle raffiche di vento".