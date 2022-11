Bomba d’acqua in Irpinia, a Montella fiumi di fango portano via gli stand della Festa della Castagna Il Comune irpino: “Non uscite con l’auto, soprattutto lungo il percorso della Festa della Castagna. Lasciare libero il passaggio ai soccorsi”

A cura di Pierluigi Frattasi

Bomba d'acqua in Irpinia, colpita dal maltempo fin da questa mattina. A Montella, dove è in corso la Sagra della Castagna, fiumi di fango hanno invaso le vie della città, trascinando via anche i gazebo degli stand e addirittura in frigorifero, come si vede in un video pubblicato sui social. In allerta la protezione civile e i vigili del fuoco di Avellino per possibili danni e per organizzare i soccorsi. La Protezione Civile regionale intanto ha prorogato fino alla giornata di domani, sabato 5 novembre, l'allerta meteo gialla.

Il Comune: "Non uscite in auto"

Mentre il Comune di Montella ha annunciato: "Date le straordinarie condizioni metereologiche in corso, si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti in auto, soprattutto lungo il percorso della Festa della Castagna. La priorità è mettere in sicurezza gli stand senza bloccare il traffico, lasciando libero il passaggio per i mezzi di emergenza e di soccorso".

Nel Salernitano strade allagate

Strade e sottopassi allagati anche nel Salernitano, soprattutto nella zona di Fisciano e Mercato San Severino. Bloccata la superstrada Avellino-Salerno. Code di 10 chilometri. Automobilisti intrappolati per ore. La bomba d'acqua si è abbattuta oggi pomeriggio anche sulla città di Napoli, con copiosi rovesci e fulmini. Pioggia incessante, con fulmini e tuoni anche a Napoli, dove il sindaco Gaetano Manfredi ha ordinato la chiusura di parchi, giardini e cimiteri pubblici cittadini per la giornata di oggi, in concomitanza con l'avviso di allerta meteo regionale. In molti quartieri della città si registrano strade allagate e fiumi d'acqua.