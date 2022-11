Maltempo in Campania, strade allagate: bloccata la superstrada Avellino-Salerno. Code di 10 km Fiumi di fango a Montella, dove c’è la sagra della castagna, hanno trascinato via i gazebo. Molte auto bloccate nei sottopassi nel Salernitano.

Strade e sottopassi allagati in Campania a causa del forte maltempo che si è abbattuto sulla regione. Fiumi di fango a Montella, in provincia di Avellino, dove è in corso la sagra della castagna, hanno trascinato via anche i gazebo. Nel Salernitano grossi disagi nella zona di Fisciano e Mercato San Severino. Bloccata la superstrada Avellino-Salerno. Code di 10 chilometri. Automobilisti intrappolati per ore. La bomba d'acqua si è abbattuta oggi pomeriggio anche sulla città di Napoli, con copiosi rovesci e fulmini. La Protezione Civile regionale ha prorogato l'allerta meteo gialla, già in vigore per oggi, anche per la giornata di domani, sabato 5 novembre.

A Napoli stop alla Circumvesuviana

A Napoli stop alla Circumvesuviana, come comunicato dall'Eav, Ente Autonomo Volturno, sulla tratta tra Somma e Terzigno, mentre l'intera linea Napoli-Baiano non è servita da alcun collegamento. A Montella, in Irpinia, dove è in corso la Sagra della Castagna, fiumi di fango hanno invaso la città, trascinando via anche i gazebo degli stand.

Strade allagate nel Salernitano

Bloccato il raccordo autostradale Avellino-Salerno a causa delle forti piogge a Mercato San Severino. Si è formata una coda di circa dieci chilometri, in direzione Salerno, a partire da Solofra, in provincia di Avellino. Come percorso alternativo, molti automobilisti hanno optato per uscire allo svincolo di Lancusi, abbandonando l'autostrada. Molte le auto bloccate nei sottopassi. I torrenti Solofrana e Calvagnola sono usciti dagli argini, allagando le strade della frazione di Sant'Angelo. Un automobilista bloccato in un sottopasso è stato salvato dalla Protezione Civile. Grossi disagi anche per i comuni della Valle dell'Irno e dell'Agro Nocerino Sarnese, con strade e sottopassi allagati e decine d'interventi da parte dei vigili del fuoco.

