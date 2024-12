video suggerito

Bollettino terremoti Campi Flegrei: a novembre 308 eventi e due sciami sismici Il bollettino di sorveglianza della caldera dei Campi Flegrei: 308 eventi sismici e due sciami nel mese di novembre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

L'Osservatorio Vesuviano ha pubblicato il bollettino mensile relativo ai Campi Flegrei per il mese di novembre 2024. I fenomeni bradisismici sono ovviamente ancora in atto, come testimoniano i terremoti di venerdì 6 dicembre. A novembre sono stati registrati 308 eventi sismici, con una magnitudo massima di 2.2 registrata il 25 novembre. Due sciami sismici significativi si sono verificati il 16 e il 25 novembre nelle aree di Agnano-Pisciarelli e Pozzuoli.

Il sollevamento del suolo nell’area di massima deformazione ha raggiunto 10 millimetri al mese dalla scorsa estate, con un totale di 135,5 centimetri dal 2005. L’attività di degassamento diffuso ha visto un flusso di anidride carbonica (CO2) dal suolo stimato in circa 4.000 tonnellate al giorno, «un valore – spiega il bollettino Ingv – in linea con il trend degli ultimi anni».

Le temperature superficiali monitorate nelle aree della Solfatara e di Pisciarelli hanno mostrato incrementi lievi e oscillazioni contenute. La composizione delle fumarole – recita il bollettino di novembre 2024 – ha confermato una crescente presenza di gas magmatici, con il sistema idrotermale che ha mantenuto una temperatura stimata intorno ai 250°C. Fortunatamente, anche questo mese la chiusa del documento di sorveglianza e monitoraggio attesta che «non ci sono variazioni tali da suggerire evoluzioni significative a breve termine».