Sciame sismico Campi Flegrei, oggi 37 terremoti dalle ore 5.33 Lo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei ha fatto contare 37 scosse di terremoto dalle 5.33 alle 15.57 di oggi, 6 dicembre; la più forte alle 5.33: magnitudo 3.4 Richter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Dalle 5.33 di oggi, orario in cui l'Osservatorio Vesuviano individua l'inizio dello sciame sismico ancora in corso, nell'area dei Campi Flegrei, a cavallo tra la periferia di Napoli e la provincia Ovest, i sismografi hanno registrato complessivamente 37 scosse di terremoto (il numero sale a 49 contando anche le altre 12 che sono avvenute tra la mezzanotte e le 5.33). L'evento più forte alle 5.33: magnitudo 3.4 sulla scala Richter (con margine di errore di 0.3), profondità 0.52 km.

Ai Campi Flegrei 49 scosse dalla mezzanotte di oggi

I dati sono estrapolati dal sito Internet dell'Osservatorio Vesuviano, sezione dell'Ingv. La maggior parte delle scosse (28 su 37) è stata molto superficiale, con profondità stimata tra 0 e 1 km. Di 11 eventi non è stata rilevata la magnitudo. Dei restanti 26, il più forte è stato quello delle 5.33 ora italiana (magnitudo 3.4), seguito dalle scosse delle 9.59 (2.7 Richter, profondità 0.33 km), delle 9.58 (2.5 Richter), profondità 0.25 km), delle 9.21 (2.2 Richter, profondità 0.12 km) e delle 10.06 (2.1 Richter, profondità 0.16 km).

Lo scenario è simile se si osservano i dati relativi alle 12 scosse avvenute tra la mezzanotte e le 5.33, orario di inizio dello sciame sismico. L'evento più intenso è quello delle 1.59 (magnitudo 1.9 Richter, profondità 0.93 km), gli altri sono compresi tra 0.6 e 0 (compresi 5 per i quali non è stata stimata la magnitudo). Le scosse sono avvenute tutte a profondità stimate tra 0.29 km e 0.96 km, ad eccezione di tre per le quali le profondità sono state individuate a 3.12, a 1.85 e a 1.39 km.

Chiuso il Parco Archeologico Campi Flegrei

Per nessuno degli eventi sismici si registrano danni a cose o persone; il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che gestisce oltre 20 siti tra Pozzuoli, Bacoli e Giugliano, e il Museo Archeologico nel Castello di Baia hanno comunicato che resteranno chiusi fino alla fine dello sciame sismico e riapriranno dopo i controlli di sicurezza; l'evento previsto questa mattina nel Parco Archeologico delle Terme di Baia è stato rinviato a data da destinarsi.