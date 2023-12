Blitz degli ambientalisti al Villaggio Coldiretti in piazza Municipio, arrivano le forze dell’ordine Gli attivisti per l’ambiente hanno fatto irruzione sul palco, mentre parlava il deputato di FdI Marco Cerreto: “Sono eco-vandali”

A cura di Pierluigi Frattasi

Blitz degli ambientalisti al Villaggio Coldiretti allestito in questi giorni in piazza Municipio a Napoli. Numerosi attivisti hanno fatto irruzione su uno dei palchi allestiti all'interno del villaggio, mentre era in corso un dibattito con i parlamentari di Fratelli d'Italia, Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura, e Gerolamo Cangiano, vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

Mostrati cartelli con slogan animalisti

Gli ambientalisti hanno mostrato cartelli con slogan come “negli allevamenti il benessere animale è una bufala” e con immagini di bovini e la didascalia “io non sono carne, sono un individuo”. Sul posto sono poi arrivate le forze dell'ordine che hanno allontanato gli animalisti.

Cerreto (FdI): "Sono eco-vandali"

Il parlamentare Marco Cerreto (FDI) ha poi commentato in un post su Facebook:

Bel pomeriggio al Villaggio Coldiretti Campania dove ho salutato tanti amici , ho poi partecipato ad un confronto con i giovani su Ecoansia ed Ecoscetticismo insieme al collega Cangiano, perturbato dall’ irruzione di eco-vandali , ma grazie al servizio d’ ordine di Coldiretti e alle forze dell’ ordine abbiamo potuto confrontarci con tanti giovani imprenditori agricoli che sono al centro dell’ambiente. Agli eco-vandali stasera è andata male , ma si potranno rilassare sui comodi divani di casa dei loro genitori e godersi la cena che gli avranno preparato le rispettive mamme .

