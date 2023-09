A Napoli il Festival dello street food contadino: il Villaggio Coldiretti in piazza Municipio Presentato il progetto al Comune di Napoli. La proposta: stand con i piatti a base di prodotti a “km 0” in piazza Municipio dal primo al 15 dicembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Villaggio della Coldiretti 2023 potrebbe fare tappa a Napoli, con gli stand in piazza Municipio dal primo al 15 dicembre prossimi. Si tratta del grande Festival dello street food contadino, dove si possono degustare i piatti tipici della cucina italiana, realizzati con i prodotti della terra a "km 0", patatine fritte, panini con la porchetta, salumi e formaggi e quant'altro. Il progetto per portare il Village a Napoli, a quanto apprende Fanpage.it, è stato presentato dalla Coldiretti Campania al Comune ed avrebbe già ricevuto il parere favorevole del sindaco Gaetano Manfredi.

I grandi eventi a Napoli in piazza Municipio, preferita al Lungomare

La location prescelta è ancora una volta Piazza Municipio, con la cornice del Maschio Angioino, che sembrano avere ormai sostituito il Lungomare di via Caracciolo come palcoscenico ideale per i grandi eventi che si tengono a Napoli. Dopo il Bufala Fest, che si è tenuto in piazza negli scorsi giorni, e BaccalàRe, allestito all'interno di Castel Nuovo, il Villaggio della Coldiretti, a ridosso delle feste di Natale, sarebbe il terzo grande evento nel giro di pochi mesi. Un segnale di quanto l'amministrazione Manfredi abbia voluto puntare sulle kermesse di richiamo per riqualificare e rivitalizzare la piazza recentemente ristrutturata, per oltre 20 anni occupata dai cantieri stradali della metropolitana e spesso preda di degrado e aggressioni.

Il Festival dello Street Food contadino ad ottobre a Roma

Ad ottobre il Villaggio Coldiretti sarà a Roma, al Circo Massimo. Una tre giorni – dal 13 al 15 ottobre – dedicata al cibo genuino e ai prodotti esposti sui banchi del grande mercato contadino firmato Campagna Amica. Ad arricchire la kermesse, considerata il Festival dello street food contadino più grande d'Italia, anche tanti eventi, la scuola di cucina dei Cuochi Contadini, la fattoria degli animali, l’agriasilo e spazi culturali di confronto e intrattenimento. All'evento di Roma saranno presenti anche le aziende della Campania con tantissime eccellenze del territorio. "Un’occasione unica – hanno spiegato gli organizzatori – per confermare la centralità del nostro agroalimentare all’interno del “Sistema Italia” e di affermare la forza della “terra” come elemento imprescindibile per la crescita del Paese".