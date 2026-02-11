Blitz anticamorra Caserta, vasta operazione dei carabinieri: arresti e sequestri

Un blitz anticamorra dei carabinieri e della Direzione Distrettuale Antimafia è in corso a Caserta dalle prime ore di oggi, 11 febbraio; le misure cautelari sono affidate ai militari del Comando Provinciale di Caserta. I reati contestati, a vario titolo, vanno dall’associazione per delinquere di stampo camorristico, all’estorsione, all’incendio, alla detenzione e porto di armi. Contestato anche il traffico di sostanze stupefacenti, la ricettazione nonché minacce e lesioni personali.