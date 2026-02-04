Blitz anticamorra a Scampia, 15 arresti nel clan Raia: sequestrate droga e armi

La droga e le armi sequestrate dai carabinieri a Scampia

Un vero e proprio blitz anticamorra quello che è scattato all'alba di oggi, mercoledì 4 febbraio, a Scampia, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Stella e i poliziotti della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato 15 persone, ritenute affiliate al clan Raia e indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti; tutti reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Le indagini hanno permesso di accertare la piena operatività del clan Raia a Scampia, in particolar modo nelle zone denominate "Chalet Bakù" e "Oasi del buon pastore". Gli approfondimenti hanno fatto emergere come il clan Raia, nato come articolazione del clan Notturno, col tempo fosse diventato autonomo, con una solida struttura operativa. Durante l'attività investigativa è stata accertata la gestione, da parte del clan Raia, di alcune piazze di spaccio del territorio, dedite alla vendita costante, senza soluzione di continuità, di varie tipologie di droga, dalla cocaina al kobret.

Inoltre, è emerso come il clan non esitasse a mettere in atto azioni di forza per manifestare il proprio controllo sul territorio. Altro elemento appurato dagli inquirenti è quello relativo alla spartizione dei proventi illeciti e alla gestione della cassa comune, che veniva utilizzata per mantenere gli affiliati, sia quelli in libertà che quelli detenuti, attraverso le cosiddette "mesate". Nel corso delle perquisizioni che, all'alba di oggi, hanno fatto seguito agli arresti, i carabinieri hanno inoltre sequestrato anche droga e armi. In particolare, i militari dell'Arma hanno posto sotto sequestro 1 chilo e 100 grammi di kobret, 50 grammi di cocaina, 495 grammi di hashish, 100 grammi di crack e due pistole, una con matricola abrasa e l'altra risultata rubata.