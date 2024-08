video suggerito

Bimbo di 13 anni morto in piscina, tragedia in agriturismo a Padula in Cilento La tragedia all'interno di un agriturismo in contrada Pantagnone a Padula. Sul posto i carabinieri di Sala Consilina e il 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un bambino di 13 anni è morto questa mattina mentre si trovava in una piscina di un agriturismo in contrada Pantagnone a Padula, nota località turistica in Cilento. Ancora da chiarire le cause del decesso. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, e sono ancora nelle fasi iniziali. Non è chiaro se il bimbo fosse in acqua quando si è consumata la tragedia. Il magistrato di turno si sta recando sul posto. Dalle prime informazioni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sembra che il bimbo fosse all'interno della piscina. Ma bisognerà aspettare il prosieguo delle indagini per chiarire i contorni della vicenda.

Incidente in piscina a Padula, indagano i carabinieri

L'incidente sarebbe avvenuto all'interno di un agriturismo della zona, dove è presente anche un impianto natatorio. Attivati immediatamente i soccorsi. Sul posto è subito arrivato il personale sanitario dell'ambulanza del 118, che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, né quella dell'incidente né quella di un improvviso malore. Ma solo nelle prossime ore si avranno maggiori informazioni.

Padula è una nota località turistica della provincia di Salerno, famosa per la certosa che si trova all'interno della città, meta ogni anno di migliaia di turisti. La comunità è rimasta fortemente scossa dall'accaduto. Si tratta dell'ennesima tragedia che avviene quest'estate. Purtroppo già a Ferragosto era avvenuto il decesso di un bambino in piscina, in quel caso a Vico Equense.