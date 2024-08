video suggerito

Bimbo morto in piscina a Vico Equense, c’è l’inchiesta. A Castellammare annullata festa di Ferragosto La Procura di Torre Annunziata apre un’inchiesta: salma sequestrata. Il sindaco di Castellammare Vicinanza annulla i fuochi in Villa Comunale per Ferragosto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

La procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla morte del bambino di 7 anni annegato in una piscina di Vico Equense, in penisola sorrentina, questa mattina. A Castellammare di Stabia, intanto, cittadina originaria della famiglia del piccolo, è lutto cittadino. Il sindaco Luigi Vicinanza ha annullato la festa di Ferragosto con i fuochi pirotecnici in Villa Comunale, prevista per questa sera in occasione della ricorrenza della Madonna Assunta. Cordoglio ha espresso anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello.

Le indagini dei carabinieri: ipotesi malore

Proseguono le indagini dei carabinieri di Sorrento sulla tragedia avvenuta questa mattina, giovedì 15 agosto 2024. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Ma, tra le ipotesi circolate, sembra che la giovane vittima possa essere stata colta da un improvviso malore – forse una congestione – dopo il tuffo nella piscina dell'agriturismo dove alloggiava con la famiglia.

La Procura della Repubblica ha sequestrato la salma per disporre eventuali esami autoptici, dai quali potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire le cause del decesso. I carabinieri, che indagano sull'episodio, non escludono alcuna ipotesi. Secondo le prime informazioni, il bimbo sarebbe stato visto privo di sensi in acqua e soccorso da un bagnino presente nella struttura e dai genitori. Il piccolo, però, nonostante i tentativi disperati di rianimarlo, non ce l'avrebbe fatta. Sul posto è arrivato anche il personale del 118 che ha cercato invano di salvarlo.

Il sindaco di Castellammare sospende i fuochi in villa

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, in un post sui suoi profili social, scrive:

Quella che doveva essere una giornata di festa e spensieratezza si è trasformata in tragedia. Non ci sono parole per quanto accaduto al piccolo Giuseppe. Ci stringiamo idealmente alla sua famiglia. Questo è il momento del silenzio e del cordoglio. Per questo abbiamo deciso di sospendere lo spettacolo pirotecnico previsto per questa sera in Villa Comunale.

Addolorato anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, che ha dichiarato:

"Doveva essere un giorno di festa. Purtroppo si è trasformato in una tragedia che lascia tutti senza parole. Un genitore non dovrebbe mai piangere il proprio figlio. Per questo mi stringo al dolore dei familiari per questa tragedia".