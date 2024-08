video suggerito

Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina, tragedia di Ferragosto a Vico Equense La tragedia nella tarda mattinata di oggi; nonostante i tempestivi soccorsi, per il bambino non c'è stato purtroppo nulla da fare. Indagini affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un dramma ha scosso Vico Equense, località turistica della Penisola Sorrentina, nella tarda mattinata di oggi, giovedì 15 agosto: un bambino di soli 7 anni è annegato dopo essersi tuffato in piscina. Da quanto si apprende, il dramma si è consumato in un agriturismo della città: per cause che sono ancora in corso di accertamento, dopo essersi tuffato, il bambino – originario di Castellammare di Stabia – non sarebbe più riuscito a riemergere. Tempestivi i soccorsi dei genitori del piccolo e degli altri presenti, che purtroppo non sono serviti a nulla: il bambino è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione operati sul posto.

Nell'agriturismo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le opportune indagini per stabilire con precisione cosa sia accaduto. Non è escluso, come spesso succede in casi del genere, che la competente Autorità Giudiziaria possa disporre il sequestro della salma del bambino e l'autopsia.